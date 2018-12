Ronaldo, goal e scintille: spallata a Ichazo dopo il rigore

Cristiano Ronaldo, dopo aver segnato su rigore, è andato dal portiere del Torino a dargli una leggera spallata. Per lui anche il cartellino giallo.

Cristiano Ronaldo continua a segnare in Serie A con una continuità imbarazzante. Anche nel Derby di Torino , in un momento complicato per la Juventus , l'asso portoghese è riuscito a timbrare, dal dischetto.

Proprio in questa occasione, però, c'è stato un episodio particolare che ha visto protagonista proprio Cristiano Ronaldo. Dopo aver realizzato il tiro dal dischetto, con Ichazo che ha sfiorato il pallone, il portoghese è andato ad esultare davanti al portiere, dandogli anche una leggera spallata .

Una provocazione non da Cristiano Ronaldo, che infatti è stato ammonito per il gesto. Da lì a poco è ovviamente scatta una quasi rissa tra i giocatori della Juventus e quelli del Torino, subito placata però, per fortuna.

Dopo qualche minuto, Cristiano Ronaldo e Ichazo si sono chiariti, abbracciandosi e mettendo una pietra su quell'episodio.