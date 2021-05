Ronaldo, Agnelli e John Elkann a Maranello: visita in uno stabilimento Ferrari

Mattinata particolare per Cristiano Ronaldo, impegnato insieme ad Agnelli ed Elkann in una vista alla Ferrari di Maranello.

Non è un momento semplice per la Juventus, che ha perso domenica sera contro il Milan e che adesso si trova a rincorrere le rivali per un posto in Champions League.

Oggi però c'è stato spazio per alcuni simboli bianconeri di staccare un po' la testa dal campionato: il presidente Andrea Agnelli, il numero 1 di Exor John Elkann e Cristiano Ronaldo sono stati a Maranello, in visita ad uno stabilimento della Ferrari.

Intanto la Juventus ha anche cominciato a preparare la sfida contro il Sassuolo, valida per il turno infrasettimanale di Serie A. Seduta odierna, dunque, che si è focalizzata su possesso palla e partita finale. Scarico, invece, per i giocatori impegnati ieri sera.

Domani sarà già giorno di vigilia, con la conferenza stampa di Andrea Pirlo in programma alle 12. Giornate di fuoco ma estremamente importanti per la Juventus.