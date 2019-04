Roma, Totti sulla Juventus: "Speriamo che si fermi"

La si appresta a vincere il suo ottavo Scudetto consecutivo: il grande traguardo è ormai a un passo a conferma di un dominio assoluto in . Sulla questione è intervenuto Francesco Totti, che spera di vedere nuovi duelli a partire dal prossimo anno.

Intervistato ai microfoni di 'Bein Sports', la leggenda della commenta l'egemonia della Vecchia Signora:

"Purtroppo è la verità. Speriamo che dal prossimo anno questa cosa possa fermarsi, sarà difficile perché la è strutturata per vincere, come società, come squadra. Va presa come esempio in determinati modi e in determinati momenti della stagione: quando una squadra vince sempre vuol dire che è forte in tutto".