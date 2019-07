Roma, svelata la seconda maglia: bianca con un fulmine giallorosso

La nuova di Fonseca rinnova anche il proprio look e presenta la nuova divisa da trasferta per la stagione 2019/20. Un design tutto nuovo che richiama la mitologia romana con un fulmine stampato frontalmente.

La maglia della Lupa si presenta bianca con un fulmine giallorosso che la attraversa dalla spalla sinistra al fianco destro: la trama è ispirata a Giove, il 'Re degli Dei' secondo gli antichi romani, con sfumature rosse e arancioni.

La divisa è poi completata da pantaloncini rossi e calzettoni bianchi con un fulmine giallo, il simbolo Nike e la scritta 'AS Roma' a metà tibia. Queste le parole di Pete Hoppins, design directore della Nike:

"Quando si mettono insieme colori della AS Roma e il grande retaggio mitologico della città, si ottiene un mix potentissimo. Il tema del fulmine è un concept molto forte per la stagione 2019-20 e penso che sia la divisa Home sia quella Away offrano un fresco tocco di novità, pur restando fedeli all’identità del club".