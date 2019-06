Roma, Schick bomber in Repubblica Ceca: "Qui ho più palloni giocabili"

Patrik Schick ha chiuso la sua seconda stagione alla con appena 5 goal realizzati in 32 presenze tra campionato e coppe ma, ancora una volta, l'attaccante si è completamente trasformato con la maglia della sua .

Durante la gara contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni a , Schick infatti ha segnato addirittura una doppietta dimostrando tutte le qualità che si erano intraviste nella sua prima stagione in ai tempi della .

Una vera e propria metamorfosi tra Roma e Repubblica Ceca che lo stesso Schick, parlando con i media locali al termine della partita, ha spiegato senza troppi giri di parole.

Il tutto nonostante la condizione, proprio a causa del suo scarso utilizzo, non sia al top.

"Non sono arrabbiato per il cambio perché avevo già avvisato di non essere arrivato completamente in forma dal club. Lo avverti in partita, dove le cose sono diverse rispetto all’allenamento. E l’ho capito nel secondo tempo. La prossima volta andrà meglio”.