La Roma contro il Sassuolo per la prima vittoria: Veretout e Mkhitaryan dal 1'

La Roma cerca all’Olimpico contro il Sassuolo la sua prima vittoria in campionato. Veretout e Mkhitaryan le novità proposte da Fonseca.

Dopo i pareggi ottenuti contro il e la , la cerca alla terza occasione utile la sua prima vittoria in campionato. Sulla strada della compagine capitolina c’è il che, dopo il ko patito all’esordio contro il , nell’ultimo turno prima della sosta ha regolato la con un netto 4-1.

All’Olimpico, Fonseca dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nelle prime uscite, ma le novità non mancheranno soprattutto nei reparti di centrocampo e attacco. In difesa la linea davanti a Pau Lopez dovrebbe essere scolpita e composta da Florenzi, Mancini (in netto vantaggio su Juan Jesus), Fazio e Kolarov.

In mediana appare certa la presenza di Cristante e al suo fianco dovrebbe esserci l’esordiente Veretout. Messi alle spalle i problemi alla caviglia ed un’estate vissuta da grande protagonista del calciomercato, l’ex è pronto al suo debutto da giocatore giallorosso e toccherà a lui dettare i tempi di gioco.

Con il transalpino in campo dal 1’, verrà avanzata di qualche metro la posizione di Pellegrini il quale dovrebbe andare a comporre con Zaniolo ed il nuovo arrivato Mkhitaryan la batteria di trequartisti alle spalle dell’unica punta Dzeko.

Consueto 4-3-3 invece per De Zerbi che davanti a Consigli potrebbe schierare una linea difensiva composta da Muldur, Marlon, Ferrari e Peluso.

A centrocampo, Duncan, Obiang e Locatelli dovrebbero essere certi di una maglia da titolare, con Traoré che in tal caso si accomoderebbe inizialmente in panchina. In attacco, Caputo sarà il vertice centrale di un tridente completato da Berardi ed ogni probabilità da Boga. Defrel potrebbe non partite dall’inizio perché non ancora al top della condizione.

Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari G., Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.