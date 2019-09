Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Zaniolo in panchina

Fonseca si affida a Mkhitaryan e a Veretout. La sorpresa è l'assenza di Zaniolo: gioca Kluivert. Nel Sassuolo tocca all'ex Defrel, appena tornato.

Le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi; Caputo, Defrel.

Nella c'è l'esordio di due nuovi acquisti: Mkhitaryan sulla trequarti e Veretout in mezzo al campo. La sorpresa riguarda l'assenza di Zaniolo, che parte dalla panchina nonostante fosse dato in formazione alla vigilia: al suo posto gioca Kluivert. Senza Smalling, la coppia centrale di difesa è ancora formata da Mancini e Fazio.

Il si affida al 4-3-1-2 per poter far convivere Berardi e Defrel: l'italiano gioca qualche metro dietro, sulla trequarti, dietro alla coppia formata da Caputo e dal francese, ex della partita, al suo secondo esordio in maglia neroverde. Esordio anche per l'ex napoletano Chiriches. Traoré parte dalla panchina, Marlon e non Muldur agirà da terzino destro.