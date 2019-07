Roma-Rieti: dove vederla in tv e streaming

Altra amichevole per la Roma, che sfida il Rieti, formazione di Serie C: di seguito tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Se quasi tutte le altre grandi d' hanno scelto di varcare l'oceano per completare la preparazione precampionato, la nuova di Paulo Fonseca resta in Italia e prosegue il proprio ciclo di amichevoli: il Rieti è il prossimo avversario dei giallorossi.

Fino a questo momento, la Roma ha già superato formazioni minori in maniera piuttosto agevole: 12-0 al Tor Sapienza, 10-1 al Trastevere e 3-0 al Gubbio, l'avversario più blasonato paratosi sul cammino della squadra di Fonseca. Ora tocca al Rieti, di scena al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria.

Il Rieti partecipa al campionato di Serie C, dopo essersi salvato (da neopromossa) per il rotto della cuffia nella scorsa stagione. La formazione laziale è stata inserita nel girone C della terza serie italiana.

Nello stesso giorno di Roma-Rieti, i giallorossi sosterranno un'altra amichevole, sempre al 'Fulvio Bernardini', contro la Ternana, altra formazione di Serie C. Quindi, prima dell'inizio del campionato, toccherà al , ai francesi del e agli spagnoli dell' Bilbao.

ROMA-RIETI: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Roma-Rieti DATA 27 luglio 2019, ore 10.00 DOVE Centro sportivo 'Fulvio Bernardini', Trigoria TV Sky STREAMING SkyGo

ORARIO ROMA-RIETI

Il derby amichevole tra Roma e Rieti andrà in scena nella mattinata di sabato 27 luglio: il calcio d'inizio è in programma alle ore 10. Si gioca a Trigoria, al centro sportivo 'Fulvio Bernardini', dove si allenano i giallorossi.

Si tratta, come detto, della prima di due amichevoli che vedranno impegnate nello stesso giorno la formazione di Paulo Fonseca: la seconda, contro la Ternana, è in programma sempre a Trigoria alle ore 18.

L'amichevole tra Roma e Rieti sarà trasmessa unicamente da Roma Tv, l'emittente ufficiale del club capitolino, visibile sul canale numero 213 di Sky.

Roma Tv è l'unico canale tematico delle formazioni di visibile gratuitamente da chi ha acquistato il pacchetto Sport di Sky e, dunque, sarà gratuitamente a disposizione degli abbonati.

Siccome Roma Tv fa parte di Sky, l'amichevole tra la squadra di Paulo Fonseca e il Rieti sarà visibile non soltanto in ma anche in : gli abbonati che non saranno in grado di vederla in televisione potrà farlo infatti grazie al servizio SkyGo.

Roma-Rieti sarà quindi visibile attraverso vari dispositivi: dal pc allo smartphone, passando per il tablet.

La Roma non si discosterà dal 4-2-3-1 con cui ha iniziato la nuova stagione e che rappresenta il marchio di fabbrica di Paulo Fonseca. Davanti ci sarà ancora Dzeko, sempre in odore di trasferimento all' . Presenti i nuovi acquisti, da Mancini a Diawara passando per Spinazzola.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Fazio, Spinazzola; Cristante, Diawara; Defrel, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Paulo Fonseca