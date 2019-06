Roma, Ranieri svela il retroscena: "Scelto da Totti, altri volevano Sousa"

Claudio Ranieri parla della Roma a poche settimane dalla fine della sua avventura in giallorosso: “Un orgoglio aver guidato la squadra del cuore”.

Quella che si è da poco chiusa è stata una stagione travagliata per la . La compagine giallorossa infatti è incappata in una serie di alti che non gli hanno consentito di ottenere sia in campionato che in quei risultati che erano stati prefissati.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Nel momento più delicato dell’annata la squadra è stata affidata a Claudio Ranieri che, nonostante un buon finale, non è riuscito ad agguantare il quarto posto che sarebbe valso il pass per il prossimo anno per la massima competizione europea per club.

Ranieri, intervistato ai microfoni di Sky, ha parlato della sua seconda esperienza da tecnico nella Capitale.

“Di questa avventura mi resterà per sempre l’abbraccio del pubblico oltre che l’orgoglio per aver guidato la mia squadra del cuore”.

Ranieri non si è sbilanciato su quello che sarà il futuro della Roma.

“Molto secondo me molto dipenderà dallo stadio perché aumenterebbe le entrate. Sarebbe importante per una società che vuole fare le cose per bene rispettando il Fair Play Finanziario. Stanno lavorando bene, anche se è normale che i tifosi vogliano altri risultati. Ora è importante scegliere il nuovo direttore sportivo, il nuovo allenatore e andare tutti nella stessa direzione. Se è possibile fare di più? Il calcio è bello perché non c’è nulla di scritto, il l’ha dimostrato”.

L’ex tecnico della Roma ha parlato della figura di Totti all’interno della società.

“Abbiamo parlato molto, sa come la penso e gli faccio i miei auguri. Se incide? Quando hanno preso me ha inciso molto. In società c’era chi voleva Paulo Sousa, lui ha scelto me”.

Ranieri non consigli da dare a De Rossi.

“Ho parlato anche con lui, vuole continuare a giocare e gli auguro tutto il meglio. L’articolo che è uscito sappiamo tutti da dove parte, si è provato a fare un po’ di caos”.

Infine un accenno sul futuro.