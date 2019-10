Roma, procedimento contro Petrachi: rischia la squalifica per il caso Dzeko

Petrachi aveva confessato i contatti con l'Inter per cedere Dzeko quando era ancora sotto contratto col Torino. La Procura federale indaga.

Problemi in vista per Gianluca Petrachi, neo-direttore sportivo della , che potrebbe pagare cara una confessione durante la presentazione di Mkhitaryan.

Il dirigente infatti in quell'occasione aveva rivelato come i contatti con l' per la cessione di Dzeko risalissero addirittura a maggio, quando Petrachi però era ancora sotto contratto col .

"Quando la prima volta a maggio ho incontrato l’Inter ho posto il mio prezzo e quel prezzo non è mai arrivato”.

Non un dettaglio per la Procura Federale che, secondo quanto riporta 'Il Tempo', avrebbe aperto un procedimento per capire bene cosa sia accaduto e nei prossimi giorni sentirà lo stesso Petrachi.

Il rapporto tra Petrachi e il Torino d'altronde si è ufficialmente interrotto solo il 25 giugno, peraltro dopo un lungo tira e molla col presidente Cairo. E dal 1 luglio il dirigente lavora per la Roma.

Adesso quindi Petrachi rischierebbe addirittura una squalifica fino a un anno, anche se non è escluso che il direttore sportivo della Roma possa patteggiare la pena pagando semplicemente un'ammenda.