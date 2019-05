Roma-Parma, Frattali pronto a esordire in Serie A a 33 anni

In casa della Roma, tra i pali del Parma dovrebbe toccare a Pierluigi Frattali, pronto a prendere il posto di Sepe: per lui sarebbe il debutto in A.

Quanto vale - ? Tanto per i giallorossi, che coltivano ancora una remota speranza di , e zero per i ducali, già salvi. E così, tra gli ospiti dovrebbe esserci spazio per un esordio assoluto in : quello di Pierluigi Frattali, pronto a 33 anni a coronare il proprio sogno.

Fin qui, il portiere riserva del Parma non è mai sceso in campo. Neppure per un minuto. Il titolare tra i pali di D'Aversa è sempre stato Luigi Sepe, in campo per tutti i minuti di tutte le partite. Anche lui ha dato il proprio contributo alla conquista anticipata della salvezza da parte dei gialloblù.

Frattali, semmai, il proprio contributo lo aveva dato lo scorso anno. E poi l'anno prima ancora. Il numero 1 del Parma era lui sia in Serie C che in Serie B, dopo essere arrivato dall'Avellino nell'estate del 2016. Ed è con lui che gli emiliani hanno conquistato la seconda e terza promozione di fila, fino a toccare nuovamente con mano il paradiso della A.

In estate, però, il Parma ha deciso di affidarsi a un portiere che conoscesse più a fondo la categoria, e dunque ecco Sepe. Frattali non ha fatto una piega: si è seduto in panchina, senza mai lamentarsi e aspettando la propria chance.

L'opportunità dovrebbe arrivare domenica, contro la Roma. Un test di fuoco per Frattali: i giallorossi hanno bisogno di vincere e segnare per non lasciare nulla d'intentato nella corsa alla Champions League. Ma per un 33enne che appena 6 anni fa era sceso in quarta serie per giocare col Vallée d'Aoste, resta comunque un sogno.