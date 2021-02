Roma, New Balance nuovo sponsor tecnico dalla stagione 2021/22

Una nuova svolta per la Roma. Anche se non strettamente relativa a questioni di campo, la società giallorossa annuncia un importante svolta per la squadra: New Balance sarà il nuovo sponsor della Lupa, dalla prossima stagione sportiva.

"New Balance e AS Roma hanno confermato ufficialmente l'accordo tramite un gioco di filtri AR appositamente creato per Instagram. Il filtro consente ai fan di tutto il mondo di vivere le strade di Roma, mentre scoprono la partnership con New Balance. Durante il gioco, creato in esclusiva per i tifosi della Roma, i giocatori possono raccogliere palloni da calcio e altri oggetti unici del club mentre si spostano per la città, facendo così la propria parte nel dare il via alla nuova partnership.

New Balance disegnerà e produrrà tutte le divise tecniche e l'abbigliamento da allenamento per i campioni italiani, titolari di tre titoli di Serie A, nove Coppe Italia, due titoli di Supercoppa Italiana e una Coppa delle Fiere.

L'accordo, in vigore da luglio 2021, conferisce a New Balance una forte presenza in uno dei campionati d'élite europei e contribuisce a promuovere i piani di crescita globali del marchio nel calcio".