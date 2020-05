Roma in lutto: morto a 21 anni l'ex Primavera Bouasse Perfection

Joseph Bouasse Perfection, ex centrocampista della Roma Primavera, si è spento a soli 21 anni a causa di un arresto cardiaco.

Una triste notizia scuote il calcio e in particolare il mondo . Joseph Bouasse Ombiogno Perfection, ex Primavera giallorosso, ha perso la vita ad appena 21 anni.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', il giovane camerunense è morto a causa di un arresto cardiaco. Una storia difficile la sua, resa meno amara dal club capitolino che lo fa entrare nel proprio settore giovanile.

Bouasse arriva in a 16 anni, ma tra illusioni e false promesse di un fantomatico scout si ritrova abbandonato alla stazione Termini senza un contratto: dopo aver trascorso qualche periodo in un campo profughi, la luce inizia a vederla quando entra nella ‘Liberi ’, una società amatoriale che fa della lotta al razzismo il suo 'credo' e in cui Joseph trova un po' di serenità.

L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020

Poi l'approdo alla Roma, che lo nota in una serie di amichevoli e nel 2016 lo tessera inserendolo nella Primavera: a gennaio 2017 prestito al Vicenza in Serie B, dove colleziona anche una presenza da subentrato in un match contro l'Avellino.

Bouasse nel 2018 rimane svincolato e lo scorso febbraio ha una nuova chances nella seconda serie rumena, all'Universitatea Cluj: è l'ultima tappa della sua breve carriera, purtroppo conclusa troppo presto.