Ad aprire il tabellino dopo 12 minuti è il solito Malen: l'olandese si sposta la palla sul destro e dal limite dell'area fa partire una biliardata che si infila nell'angolino basso di Thiam.
A partire dal 23' inizia il Soulé show. Con l'argentino che segna una prima volta su assist di Malen, sfruttando uno scivolone di Carboni prima di infilare Thiam a tu per tu col portiere monzese, e una seconda con una prodezza da fuori, un sinistro al bacio sotto l'incrocio. Sul finire del primo tempo rigore concesso a Birindelli (fallo di Wesley) e poi revocato per un fuorigioco del figlio d'arte)
Nel secondo tempo la Roma, senza Malen sostituito all'intervallo per un colpo alla caviglia rimediato da Goglichidze, abbassa i ritmi. Castro si divora il poker a porta vuota, Svilar salva su Colombo, Mota centra la traversa di testa sugli sviluppi di un angolo.
Al primo minuto di recupero, la Roma trova pure il poker: Dybala imbuca in area per Ghilardi, assist per l'accorrente Castro che anticipa Ziolkowski e di pura rabbia batte di nuovo Thiam.
La netta vittoria permette alla Roma di riprendersi il secondo posto, momentaneamente perso dopo la goleada dell'Inter sul Genoa, e tornare a farsi vedere nello specchietto retrovisore della Lazio: sono di nuovo due i punti di svantaggio dal primo posto dei cugini.
Argomenti correlati
PAGELLE ROMA-MONZA
Soulé è il migliore non solo della Roma, ma dell'intera partita: da applausi il sinistro sotto l'incrocio del 3-0. Malen è la solita sentenza, ma in generale tutta la squadra di Gasperini gira nel migliore dei modi in un primo tempo perfetto, prima di calare nella ripresa. Dybala e Castro non entrano al meglio, ma si riscattano al 91': la Joya apre l'azione del poker, l'ex bolognese la finalizza.
Il Monza crolla praticamente subito in difesa: Goglichidze non marca Malen con aggressività, fatale lo scivolone di Carboni sul 2-0 di Soulé. Varela viene contenuto dalla difesa della Roma e non punge mai, Mota sfortunato (traversa). Buono l'ingresso del vivace Zeballos dalla panchina.
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Balerdi 6.5, Ndicka 6.5, Hermoso 6.5 (71' Koulierakis 6); Lulli 6.5, Cristante 6.5, Koné 6.5, Wesley 6 (71' Ghilardi 6.5); Soulé 7.5 (58' Dybala 5.5), Mora 6.5 (88' Pisilli sv); Malen 7.5 (46' Castro 6.5). All. Gasperini
MONZA (3-4-2-1): Thiam 5.5; Kouadio 5.5, Goglichidze 5 (52' Ziolkowski 5.5), Carboni 5 (69' Lucchesi 6); Birindelli 5 (85' Touré sv), Pessina 5.5, Colombo 5.5 (85' Ondoa sv), Mangas 5.5; Robinson 5.5 (69' Zeballos 6.5), Mota 5.5; Varela 5. All. Juric
TABELLINO ROMA-MONZA
ROMA-MONZA 3-0
Marcatori: 12' Malen, 24' Soulé, 36' Soulé, 91' Castro
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso (71' Koulierakis); Lulli, Cristante, Koné, Wesley (71' Ghilardi); Soulé (58' Dybala), Mora (88' Pisilli); Malen (46' Castro). All. Gasperini
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze (52' Ziolkowski), Carboni (69' Lucchesi); Birindelli (85' Touré), Pessina, Colombo (85' Ondoa), Mangas; Robinson (69' Zeballos), Mota; Varela. All. Juric
Arbitro: Collu
Ammoniti: Carboni, Balerdi, Pisilli
Espulsi: nessuno
Deposita €200, ricevi €50 in azioni Anthropic.
Anthropic è quotata in Borsa possiedine una parte anche tu.
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 200 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.