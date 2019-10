Roma-Milan: Mancini a centrocampo, Pioli ancora con Leao

Una Roma in piena emergenza ospita all'Olimpico il Milan di Pioli. Mancini ancora a centrocampo, con Pastore trequartista. Piatek in panchina.

Anche se la classifica non sorride né al né alla , quella dell'Olimpico sarà la partita di cartello di questa giornata di , con due squadre impegnate entrambe a risalire la graduatoria per dare una scossa alla propria stagione.

Paulo Fonseca ha praticamente le mani legate nella scelta della formazione. Tra infortunati e squalificati, la lista degli indisponibili per questa partita è molto lunga: Kluivert, Mkhitaryan, Diawara, Pellegrini, Kalinic, Cristante, Zappacosta e Under.

Il portoghese deve allora continuare ad insistere sulla stessa formazione, o quasi, che ha pareggiato nel giovedì di contro il M'Gladbach. Mancini sarà schierato sempre da centrocampista al fianco di Veretout.

In difesa Florenzi e Kolarov saranno i terzini, con la coppia centrale formata da Fazio e Smalling. Pastore vince il ballottaggio con Spinazzola ed è pronto a partire ancora da titolare, con Zaniolo largo a destra e Perotti sulla fascia opposta. Dzeko, manco a dirlo, il terminale offensivo.

Stefano Pioli vuole trovare la vittoria alla sua seconda panchina con il Milan e per farla punta ancora sulla stessa formazione che ha schierato anche contro il (e che a tratti ha fatto vedere ottime cose). Piatek finisce per la seconda volta in panchina, pronto a subentrare, e lascia spazio a Rafael Leao.

Calhanoglu e Suso a completare il tridente. A centrocampo per Pioli non si tocca Lucas Biglia, coadiuvato da Kessié e Paquetà. In difesa Calabria insidia Conti ma è destinato alla panchina.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetá, Biglia, Kessié; Suso, Leao, Calhanoglu