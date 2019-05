La nuova Roma: Massara si dimette, spunta Gattuso per la panchina

Aria di grandi cambiamenti in casa Roma: Massara è ad un passo dall’addio, Gattuso intanto sembra in pole position per la panchina.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione potrebbe essere una molto diversa da quella attuale. Di certo sulla panchina giallorossa non ci sarà più Claudio Ranieri e in campo, dopo diciotto anni, non ci sarà più Daniele De Rossi, ma potrebbero esserci molte altre novità.

Dal punto di vista dirigenziale, dovrebbe essere certo l’addio di Frederic Massara. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il dirigente piemontese, che dopo il divorzio da Monchi era stato nominato direttore sportivo, ha già annunciato ai vertici societari la sua decisione di dimettersi.

L’annuncio dell’addio di Massara, che nel corso degli ultimi mesi ha regolarmente portato avanti i lavori per il mercato giallorosso, dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì.

Sul fronte panchina invece, secondo quanto riportato da La Repubblica, il casa Roma non è stata presa benissimo la decisione di Gian Piero Gasperini di restare all’ . ‘Gasp’ infatti era considerato il profilo ideale dal quale ripartire e la sua scelta porta per forza di cose a dover far ripartire la ricerca. Considerando anche il mancato approdo nella capitale della primissima scelta, Antonio Conte, è ora arrivato il momento di correre ai e per tale motivo è stato riunito un ‘comitato d’emergenza’ composto da Totti, Fienga e Baldissoni, che sarà chiamato a sbrogliare la matassa.

Tra i nomi maggiormente presi in considerazione c’è quello di Rino Gattuso. Appena liberatosi dal , è un profilo che piace tanto dalle parti di Trigoria. Totti è molto amico dell’ormai ex tecnico rossonero e potrebbe quindi avere un ruolo importante nella vicenda.

Secondo Il Corriere dello Sport, tra gli altri allenatori vagliati figurano anche Roberto De Zerbi. Giovane, in ascesa e capace di dare alle proprie squadre uno stile di gioco propositivo, l’attuale tecnico del al momento smentisce ogni contatto.

“Non sono mai stato contattato da nessuno. Io sto bene al Sassuolo, se scegli una squadra è perché penso di poterci restare dieci anni”.

In lizza anche Marco Giampaolo, mentre Mihajlovic viene visto come improponibile a causa della sua fede laziale, e non trovano riscontri le voci che vorrebbero un ritorno clamoroso di Spalletti.

Tra i profili all’estero spicca quello di Paulo Fonseca, l’attuale tecnico dello , ma piace anche Nuno Espirito Santo, mentre Benitez e Blanc non sono mai stati contattati.