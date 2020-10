Roma, infortunio per Smalling: distorsione al ginocchio sinistro

Non inizia nel migliore dei modi la seconda esperienza alla Roma di Chris Smalling: lieve distorsione al ginocchio sinistro e forfait sicuro.

Doveva essere il grande rinforzo per la difesa, il ritorno del figliol prodigo dopo una trattativa lunga ed estenuante col : Chris Smalling non può di certo dirsi fortunato alla luce di com'è iniziata la sua seconda avventura alla .

Il difensore centrale inglese non prenderà parte al prossimo match di campionato in programma domenica sera all'Olimpico contro il : nell'allenamento di giovedì ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio sinistro.

Per Smalling oggi è previsto un lavoro personalizzato e le possibilità di vederlo in campo sono ridotte a zero: più facile che recuperi in tempo per l'esordio in di giovedì prossimo sul campo dello . Le sue condizioni saranno valutate quotidianamente.

Per affrontare al meglio l'attacco delle 'Streghe', Fonseca si affiderà al trio composto da Mancini, Kumbulla e Ibañez; in porta, invece, spazio nuovamente a Mirante che sembra aver definitivamente sorpassato Pau Lopez nella gerarchia del tecnico portoghese.