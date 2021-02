Corriere dello Sport - Roma, il gruppo italiano vuole nuovamente Dzeko come Capitano

Comitato 'condotto' da Pellegrini e Cristante, a cui hanno partecipato tutti gli altri italiani. Chiesto a Fonseca di restituire la fascia a Dzeko.

La Roma sta vivendo un periodo di caos all'interno dello spogliatoio. La fascia tolta a Dzeko ha sicuramente intaccato qualche equilibrio che invece nella prima parte della stagione era ben saldo. Cristante ha indossato la fascia nell'ultima partita contro la Juventus, ma il Capitano designato, ora che tornerà dalla squalifica, è Lorenzo Pellegrini.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', il centrocampista della Roma è però combattuto a riguardo: da un lato l'orgoglio e l'onore di indossare la fascia da Capitano, dall'altra il dispiacere per l'amico e compagno Dzeko, oltre che la convinzione di una punizione troppo severa per un leader dello spogliatoio come il bosniaco.

Alla fine della scorsa settimana il gruppo italiano della squadra, una sorta di consiglio ristretto, avrebbe chiesto a Paulo Fonseca di ripristinare la normalità. Ovvero, Dzeko come Capitano. Nel comitato erano presenti Pellegrini, ovviamente, più Cristante, che ha indossato la fascia sabato a Torino, Spinazzola, Mirante e Mancini.

Una parte di senatori dello spogliatoio che quindi si è spesa a favore di Edin Dzeko. In un certo senso "per amore della pace", quasi tutti all'interno dello spogliatoio sono convinti che il ritorno di Dzeko Capitano, permetterebbe alla Roma di lasciarsi alle spalle più di una scoria.

Non c'è stato comunque nessun confronto dai toni forti tra la squadra e Fonseca, ma un semplice dialogo ed una richiesta da parte dei giocatori. Fonseca e Tiago Pinto, però, sono ancora molto delusi da Dzeko.