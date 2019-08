Roma-Genoa, le formazioni ufficiali: Kluivert e Cristante dal 1'

Fonseca si affida a Kluivert, Zaniolo e Under alle spalle di Dzeko. A centrocampo Cristante e Pellegrini. Nel Genoa spazio a Pinamonti e Kouame.

Le formazioni ufficiali di -:

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko

L'articolo prosegue qui sotto

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Kouame, Pinamonti.

Paulo Fonseca deve fare i conti con l'assenza di Diego Perotti, non convocato nella giornata di ieri. Al suo posto gioca Kluivert, con Under sulla fascia opposta e Zaniolo a supporto di Edin Dzeko. A centrocampo ci sono Cristante e Pellegrini a proteggere la difesa.

Il nuovo Genoa di Andreazzoli riparte dalla difesa a tre con Romero, Zapata e Criscito. Ghiglione e Barreca a tutta fascia. Schone prende in mano il centrocampo come da previsione della vigilia; in attacco invece ci sono Kouame e Pinamonti.