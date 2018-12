Roma-Genoa, le formazioni ufficiali: Zaniolo schierato da 'falso nueve'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Roma-Genoa. Di Francesco lancia Zaniolo al centro dell'attacco, Prandelli punta su Piatek e Kouamé.

Le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, Zaniolo, Kluivert.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Alla ricerca di quella vittoria che manca da oltre un mese, la Roma ospita all’Olimpico il Genoa per una partita che mette in palio punti pesantissimi. I giallorossi infatti sono chiamati a fare bottino pieno per riaffacciarsi in quelle zone che valgono una qualificazione europea, i rossoblù invece vogliono scavare un solco tra se e le posizioni roventi di classifica.

Eusebio Di Francesco ridisegna al sua Roma e la schiera con un 3-4-3 nel quale sono Fazio, Manolas e Juan Jesus a comporre il terzetto difensivo davanti ad Olsen.

L'articolo prosegue qui sotto

A centrocampo, Florenzi e Kolarov si sistemano sugli out di destra e sinistra, mentre in mediana c’è Cristante al fianco di Nzonzi. In attacco, la grande novità è Zaniolo che agisce da ‘Falso Nueve’ in un tridente completato da Under e Kluivert.

Cesare Prandelli risponde con un 3-5-2 nel quale sono Biraschi, Romero e Zukanovic a completare il pacchetto arretrato davanti a Radu.

A centrocampo, Sandro si sistema in cabina di regia, Hiljemark e Bessa sono gli interni di destra e sinistra, mente Romulo e Lazovic sono chiamati a presidiare gli esterni. In attacco spazio, come di consueto, alla coppia composta da Kouamé e Piatek.