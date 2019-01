Roma, ecatombe di infortuni: già 35 in stagione

Il ko di Juan Jesus è solo l'ultimo di una lunga serie, la Roma punta al rinforzo low cost: già offerto Ogbonna, che però non convince.

Una prima parte di stagione vissuta fin qui tra alti e bassi, pesantemente condizionata da una lunga serie di infortuni: la Roma deve fare i conti con lo stop di Juan Jesus, l'ultimo di tanti in casa giallorossa.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', sono già 35 gli infortuni collezionati dalla Roma a questo punto della stagione: 25 di natura muscolare e 10 derivati da traumi di gioco. In alcuni casi, come Pastore, Pellegrini e Perotti, il problema si è fatto decisamente più serio a causa di alcune ricadute.

L'articolo prosegue qui sotto

Da qui la necessità di alcuni rinforzi, ma senza spese folli: lo stesso Monchi ha infatti ribadito i limiti di budget imposti dalla società in questa finestra di mercato invernale. In attesa di capire i tempi di recupero di Juan Jesus, la Roma sta valutando alcuni giocatori proposti: tra questi c'è Angelo Ogbonna, che però non convince lo staff tecnico.

Più concreta la pista che porta a Kabak, giovane talento del Galatasaray con una clausola rescissoria di 7,5 milioni di euro. Anche a centrocampo la dirigenza giallorossa sta cercando di muovere qualcosa, ma Schneiderlin dell'Everton ed Elneny dell'Arsenal non accendono l'entusiasmo della piazza.

Il nome più blasonato resta quello di Herrera, in scadenza di contratto con il Porto: Monchi spera di riuscire a convincere il giocatore, già corteggiato da tempo, che ad oggi non ha ancora firmato con nessun altro club.