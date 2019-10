Roma, Dzeko si allena in gruppo con la maschera protettiva

Edin Dzeko è tornato ad allenarsi con i compagni dopo la doppia frattura allo zigomo: la Roma lo aspetta. Convocazione in vista per Perotti.

Dopo tante cattive notizie eccone finalmente una buona per la : Edin Dzeko è tornato ad allenarsi col resto dei compagni in seguito alla doppia frattura allo zigomo rimediata durante il match pareggiato all'Olimpico contro il .

Il bosniaco ha partecipato alla seduta mattutina odierna con una maschera protettiva sul volto per evitare ulteriori complicazioni: possibile che venga convocato da Paulo Fonseca per la trasferta di Genova con la del grande ex Claudio Ranieri.

Convocazione quasi sicura per Diego Perotti, ormai recuperato e in attesa di una nuova occasione in campionato. Lavoro in palestra per Ünder e Mkhitaryan, riabilitazione per i lungodegenti Zappacosta, Pellegrini e Diawara.