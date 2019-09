Roma, dalla dieta ai social: nuovo codice etico giallorosso

Fonseca e Petrachi daranno maggiore attenzione alla dieta e all'utilizzo dei social da parte dei giocatori della Roma.

Sarà una completamente rinnovata: dall'arrivo di Petrachi e Fonseca l'ambiente giallorosso ha subito una vera e propria rivoluzione, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista disciplinare. A Trigoria verrà infatti seguito un nuovo codice etico con particolare attenzione per la dieta e l'utilizzo dei social da parte dei giocatori.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', i dirigenti e il tecnico faranno osservare con maggiore attenzione alcune regole all'interno dello spogliatoio, anche per cercare di abbassare un numero di infortuni fin troppo alto.

A cominciare dalla dieta, costantemente monitorata dalla speciale stanza 'Nutrition Station', dove i macchinari controllano i valori degli atleti. Allo staff è stato inoltre aggiunto Tiberio Ancora, preparatore atletico esperto in educazione alimentare.

Forti limiti anche per quanto riguarda l'utilizzo dei social network, in particolare Instagram: a parte i soliti messaggi 'innocui' del prepartita e post partita, i giocatori dovranno confrontarsi con la società per quanto riguarda ogni post di una certa rilevanza mediatica.