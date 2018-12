Roma, Di Francesco confermato: squadra subito in ritiro

Dopo il pareggio di Cagliari la società ha deciso di mandare la Roma subito in ritiro almeno fino a mercoledì. Confermato Di Francesco.

Due punti nelle ultime tre partite (contro Udinese, Inter e Cagliari) ed una squadra che sembra aver perso personalità e ardore agonistico rispetto allo scorso anno.

E' questa la situazione in casa Roma, dove dopo il pari ottenuto nella giornata di sabato alla Sardegna Arena, nonostante il vantaggio di due reti e di due uomini nel finale, la società ha deciso di mandare i giocatori in ritiro da questa mattina almeno fino all'ultimo match valido per i gironi di Champions League, in programma mercoledì sul campo del Viktoria Plzen.

Secondo 'Sky Sport' invece il club ha confermato la fiducia in Eusebio Di Francesco che dunque guiderà la squadra anche nei prossimi impegni.

Una presa di posizione della società che era nell'aria, soprattutto dopo le parole al veleno rilasciate dal presidente Pallotta nel post partita. Il magnate americano ha parlato di barzelletta, di scherzo, di disonore riferendosi alla prestazione degli 11 scesi in campo.

Già lo scorso 23 settembre, dopo la sconfitta esterna contro il Bologna, la squadra era andata in ritiro. Una soluzione che portò effetti importanti, visto che arrivarono tre vittorie consecutive in campionato prima del tonfo interno contro la SPAL.

Decisivo per il futuro del tecnico, più che la gara di mercoledì contro il Viktoria Plzen, potrebbe essere il match in programma domenica prossima quando all'Olimpico arriverà il nuovo Genoa di Prandelli.