Roma-Cagliari, Pellegrini provoca gli ex compagni: Kolarov furioso

Attimi di tensione al termine di Roma-Cagliari tra Luca Pellegrini e Aleksandar Kolarov: il serbo ha risposto alle provocazioni dell'ex giallorosso.

Le proteste per il goal annullato a Nikola Kalinic, la squalifica a Paulo Fonseca, le polemiche per le frasi di Gianluca Petrachi. L'acceso finale di gara dell'ultimo - ha finito per creare un grande clima di tensione in casa giallorossa, al quale si aggiunge ora il racconto di un episodio che ha visto coinvolto Aleksandar Kolarov.

Secondo quanto riportato da 'la Repubblica', il terzino serbo al termine della partita avrebbe infatti risposto ad alcune provocazioni del pari ruolo del Cagliari Luca Pellegrini, con i due che si sarebbero quindi scontrati verbalmente prima di rientrare negli spogliatoi.

A scatenare Kolarov sarebbero state alcune frasi pronunciate dall'ex Roma, ora in prestito al Cagliari dopo il trasferimento alla nel corso dell'ultima estate, e che non sono per nulla piaciute al serbo.

Pellegrini avrebbe infatti provocato i suoi ex compagni in un momento in cui la tensione era già alle stelle e dopo che il pubblico dell'Olimpico lo aveva fischiato per il modo in cui aveva lasciato il campo al momento della sostituzione.