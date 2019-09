Roma-Atalanta 0-2: Zapata apre e De Roon chiude, colpo della Dea

L’Atalanta si impone per 2-0 sul campo della Roma. All’Olimpico decidono le reti di Zapata e De Roon, primo ko stagionale per i giallorossi.

L’ supera l’ostacolo imponendosi per 2-0 all’ Olimpico e si conferma un’autentica macchina da guerra in trasferta. Dopo i successi su campi di e , gli orobici colgono ancora lontano dalle mura amiche la loro terza vittoria in campionato e lo fanno infiggendo ai capitolini la prima sconfitta stagionale.

Una partita che, come ampiamente prevedibile, si è giocata con ritmi alti, al punto che per larghi tratti della contesa le due compagini hanno dato l’impressione di annullarsi con un insistito pressing a centrocampo. La squadra di Gasperini in avvio attende i padroni di casa per poi ripartire e, quando lo fa, spesso porta pericoli concreti dalle parti di Pau Lopez. La sfida è equilibrata e per la prima clamorosa occasione da rete bisogna attendere il 29’ quando Dzeko per un soffio non trova lo specchio della porta da buona posizione. Un minuto dopo è Smalling a sciupare di testa una ghiotta opportunità, mentre al 32’ è Gollini ad opporsi da campione ancora a Dzeko. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0 e con la sensazione che la Roma non sia riuscita a capitalizzare quanto creato.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia, ma con il passare dei minuti è l’Atalanta a guadagnare metri in campo. Al 57’ Fonseca perde Spinazzola per problemi fisici e lo sostituisce con Juan Jesus e tre minuti dopo Zaniolo si crea la più clamorosa delle occasioni da rete, ma, dopo aver superato prima un avversario e poi anche Gollini, si fa murare al momento della conclusione quando l’1-0 sembrava ormai cosa fatta.

Al 61’ Gasperini lancia nella mischia Zapata ed è la mossa che cambia la partita. Con un’Atalanta in costante proiezione offensiva, il bomber colombiano diventa l’uomo di peso capace di far gravare sulle sue spalle il peso dell’attacco. Al 70’ è Palomino di testa a sfiorare il vantaggio, ma l’appuntamento con lo 0-1 è rimandato solo di una manciata di secondi. Al 71’ proprio Zapata, splendidamente servito da Freuler, brucia Smalling e dall’interno dell’area di rigore lascia partire una bordata sulla quale Pau Lopez non può nulla.

Nel finale di partita Fonseca ridisegna la Roma sostituendo Fazio con Kalinic ma, nonostante il forcing finale, è la Dea a trovare il raddoppio con De Roon che di testa, colpevolmente solo in piena area di rigore, al 90’ chiude di giochi approfittando di una difesa giallorossa fin troppo distratta.

10 - I punti dopo cinque partite per l'Atalanta in questa , miglior risultato per i bergamaschi nella massima serie dal 2011/12 (10). Dea. #RomaAtalanta #SerieA pic.twitter.com/nsqmvymBu3 — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 25, 2019

IL TABELLINO

ROMA-ATALANTA 0-2

Marcatori: 71’ Zapata, 90’ De Roon

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (56’ Juan Jesus), Fazio (76’ Kalinic), Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo (65’ Mkhitaryan), Lo. Pellegrini, Florenzi; Dzeko. All.: Fonseca

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Malinovskyi (79’ Gosens), Ilicic (60’ Zapata); Gomez (88’ Pasalic). All.: Gasperini

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Kjaer (A), Zaniolo (R), Juan Jesus (R)

Espulsi: Nessuno