L'auspicio di Rocchi: "Si guardi l'arbitro con occhi diversi"

- dell'1 agosto, per Gianluca Rocchi, ha rappresentato il capolinea di una carriera lunga 30 anni. L'arbitro toscano, a 'Sky', racconta le proprie sensazioni a pochi giorni dal ritiro e lancia un appello legato al mondo dei fischietti.

"Sono felice davvero di aver fatto l'arbitro perché mi ha regalato gioie in varie fasi della carriera, a 17, a 30 e ora a quasi 47. Momenti felici? Ne ho avuti tanti, dalla finale di alla prima partita diretta ai Mondiali, ma anche l'esordio in promozione a 17 anni in un paesino in Toscana".