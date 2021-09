Rientro da sogno per Ibrahimovic: in goal a 7 minuti dal suo ingresso

Entrato nel corso della ripresa di Milan-Lazio e al rientro dopo l'infortunio, Ibrahimovic ha segnato dopo 7 minuti il goal del 2-0.

Difficile immaginare un rientro più impressionante per Zlatan Ibrahimovic, out per infortunio dalla sfida della scorsa stagione che il Milan ha giocato a Torino contro la Juventus.

Nel match di oggi contro la Lazio lo svedese parte dalla panchina e, dopo un primo tempo passato ad incitare incessantemente i compagni, entra al 60' al posto di Leao.

Bastano 7 minuti allo svedese per infiammare 'San Siro', segnando il goal del 2-0 su perfetto assist di Rebic. Una rete tra le più facili della sua carriera, realizzata a porta sguarnita, ma tremendamente importante per certificare la superiorità rossonera contro la Lazio.

Ibra ci ha messo poco a riprendersi il Milan: adesso le avversarie della squadra di Stefano Pioli avranno un campione in cui a cui pensare.