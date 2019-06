Ricksen e la battaglia contro la SLA: "Il 28 giugno la mia ultima serata benefica"

La battaglia di Fernando Ricksen contro la SLA si chiuderà il 28 giugno. Ad annunciarlo, con un commovente video pubblicato sui social, è stato lo stesso Ricksen.

L'ex giocatore, 43 anni da compiere a luglio, ha spiegato di non essere più in grado di condurre la raccolta fonda contro la malattia che lo aveva colpito nel 2013.

" Il 28 giugno terrò la mia ultima serata benefica . Sta diventato molto difficile per me andare avanti. Facciamola diventare una grande serata. Un saluto, Fernando”.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU