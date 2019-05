Reims-PSG: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Reims ospita il PSG campione di Francia nell'ultima giornata della Ligue 1: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Lo Stade di David Guion sfida il di Thomas Tuchel, già da tempo laureatosi campione di , nella 38ª e ultima giornata della . I padroni di casa sono noni in classifica con 52 punti, frutto di 12 vittorie, 16 pareggi e 9 sconfitte, i parigini comandano la graduatoria a quota 91 punti con 29 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Reims-PSG su DAZN

Remi Oudin è il miglior marcatore dei biancorossi con 10 goal segnati in 36 presenze, mentre la stella Kylian Mbappé il capocannoniere del massimo campionato francese con 32 reti segnate in 28 partite giocate. Lo Stade Reims ha rimediato 2 sconfitte consecutive e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il PSG invece ha ottenuto un pareggio e 2 vittorie di fila nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA REIMS-PSG

Reims-PSG si giocherà la sera di venerdì 24 maggio 2019 alle ore 21.05 nel palcoscenico dello Stade Auguste Delaune di Reims. Fra le due squadre sarà il 10° confronto nella Ligue 1.

DOVE VEDERE REIMS-PSG IN TV E STREAMING

La partita Reims-PSG sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN con telecronaca curata da Andrea Calogero. Gli utenti della piattaforma potranno seguire la partita su diversi dispositivi: ad esempio sulle smart abilitate, sui pc, sui tablet e sugli smartphone, ma anche collegando la propria tv a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure avvalendosi di strumenti particolari come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Poco dopo il fischio finale l'evento sarà disponibile on demand per la visione integrale o dei soli highlights da parte di tifosi e appassionati.

PROBABILI FORMAZIONI REIMS-PSG

Guion dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 e ritrova a disposizione dopo un lungo infortunio il terzino sinistro Konan: sulla corsia mancina ci sarà tuttavia ancora Kamara, con Foket a destra ed Engels e Abdelhamid coppia centrale davanti al portiere Mendy. In mediana agiranno Chavalerin e capitan Romao, mentre c'è un doppio ballottaggio in attacco. Sulla trequarti, accanto a Cafaro e Doumbia, si contendono una maglia Oudin e Dingomé, così come in attacco Hyun-Jun e Chavarria, con il primo favorito.

Tuchel avrà ancora fuori Thiago Silva infortunato e Marquinhos e Neymar squalificati. Il modulo dovrebbe essere ancora una volta il 4-3-3. Fra i pali è prevista la presenza di Buffon, che potrebbe essere alla sua ultima gara con i Campioni di Francia. Davanti a lui Meunier e Kurzawa agiranno da terzini, con il giovane Mbe Soh che affiancherà Kehrer al centro. A centrocampo è possibile una nuova esclusione di Verratti, con Nkunku e Draxler mezzali ai lati del regista Paredes. In attacco, nel tridente, Cavani sarà il centravanti, con Di Maria e Mbappé sulle fasce.

REIMS (4-2-3-1): Mendy; Foket, Engels, Abdelhamid, Kamara; Chavalerin, Romao; Cafaro, Oudin, Doumbia; Hyun-Jun.

PSG (4-3-3): Buffon; Meunier, Mbe Soh, Kehrer, Kurzawa; Nkunku, Paredes, Draxler; Di Maria, Cavani, Mbappé.