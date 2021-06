Record Stekelenburg: giocatore più anziano ad Euro2020

In campo in amichevole contro la Georgia cinque anni dopo l'ultima volta, il portiere olandese ex Roma può essere il titolare.

Non è tra le nazionali favorite per Euro2020, ma l'Olanda sta pian piano tornando nel gotha delle Nazionali mondiali. Nuovi giovani, vecchi campioni pronti a dire la propria nell'imminente competizione internazionale che avrà in Maarten Stekelenburg il convocato più anziano.

Classe 1982, Stekelenburg è l'unico di tale annata ad essere presente all'Europeo (38enni, ma nati nel 1983 Pepe del Portogallo e il portiere scozzese Craig Gordon). Per l'ex estremo difensore della Roma sarà la terza partecipazione, dopo aver saltato l'annata del 2016.

Dopo l'esclusione di Cillessen, che ha destato scalpore vista sì la positività al coronavirus, ma comunque con diverso tempo per poter recuperare, Stekelenburg si gioca la maglia da titolare con Krul e il nuovo arrivato Marco Bizot, convocato dopo la decisione di De Boer.

Scendendo in campo nei match dei gironi ed eventualmente più avanti, Stekelenburg sarà uno dei più anziani a scendere in campo nella competizione, ma non il numero uno in assoluto. Nella passata edizione lo storico estremo difensore ungherese Kiraly è infatti giocato oltre i quarant'anni.

Tornato all'Ajax dopo aver giocato in Serie A e Premier League, Stekelenburg ha un contratto con i Lancieri fino al 2022, quando sarà a pochi mesi dai quarant'anni. Prossimo obiettivo, i Mondiali qatarioti che si giocheranno proprio dopo gli 'anta' raggiunti.

Stekelenburg è stato convocato da De Boer per gli Europei, nonostante non giocasse con la Nazionale olandese oramai dal 2016: contro la Georgia, il 6 giugno, la prima presenza dopo cinque anni. La sua esperienza e il ruolo da commissario tecnico dell'ex Inter hanno però riaperto le porte della rappresentativa all'ex Everton.