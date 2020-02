Rebic ritrova la Fiorentina: dal flop viola alla rivincita al Milan

Ante Rebic è l'uomo del momento in casa Milan: il croato torna a Firenze dopo aver collezionato soltanto 8 presenze in due anni di campionato.

Una partita speciale per Ante Rebic sabato sera: il croato ritrova la da ex dopo l'avventura fallimentare in maglia viola. Il classe '93 è l'uomo del momento in casa rossonera dopo le ultime tre reti contro , e : ora torna a Firenze con una maturità e una consapevolezza ben diversa dai suoi primi anni di .

Nel capoluogo toscano Rebic era stato definitivamente bocciato prima da Montella e poi da Sousa negli anni dal 2013 al 2016, a tal punto da collezionare soltanto otto presenze in due anni di campionato.

In maglia viola Rebic è stato provato in tutti i ruoli dell'attacco: tre volte da esterno sinistro, due da punta centrale, una volta da attaccante destro e due volte da ala destra a tutto campo in mediana, con il risultato di due reti all'attivo.

Il giocatore croato non era mai riuscito a convincere lo staff viola: sono così arrivati i prestiti al , al e all' Francoforte, che lo ha poi definitivamente riscattato prima di scambiarlo con il la scorsa estate.

Dopo sei mesi di 'purgatorio' Rebic si sta prendendo la scena nel nuovo Diavolo di Pioli: provato da seconda punta ma soprattutto da esterno sinistro, dove sta vivendo il suo miglior momento in Serie A. Ora la 'prova del nove' al Franchi al top della condizione, dove era stato messo ai margini in giovane età.