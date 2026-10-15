Real Madrid-Sevilla: i dettagli della partita

LaLiga - Game Week 9 18 ott 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid e Sevilla FC scenderanno in campo il 18 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il Real Madrid ospita il Sevilla prima di una settimana europea importante

Il Real Madrid torna al Santiago Bernabéu per ospitare gli avversari andalusi del Sevilla FC nella nona giornata della stagione 2026/27 della Liga. Reduce dagli impegni infrasettimanali di Champions League, il Real Madrid punta a confermare il suo buon rendimento in campionato davanti al proprio pubblico. Per il Sevilla, la trasferta nella capitale spagnola dopo una partita da sei gol prima della sosta per le nazionali rappresenta un severo esame di tenuta difensiva contro uno dei migliori reparti offensivi d'Europa.

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Il Real Madrid protagonista di una partita da sette gol a Roma

Il Real Madrid arriva alla partita di domenica con grande fiducia in attacco dopo il rocambolesco successo per 4-3 sull'AS Roma in Champions League, ottenuto mercoledì 14 ottobre allo Stadio Olimpico. Kylian Mbappé, Carlos Espí, Endrick e Antonio Rüdiger sono andati tutti a segno in una prestazione ad alta intensità. La vittoria è arrivata dopo il sofferto successo casalingo per 1-0 contro il Villarreal nell'ottava giornata e mantiene il Real Madrid in una buona posizione nella corsa al titolo, alla vigilia di una settimana di grande importanza.

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Il Sevilla e la partita da sei gol a Valencia

Il Sevilla si reca a Madrid incoraggiato dallo spirito combattivo mostrato nel rocambolesco 3-3 in trasferta contro il Levante del 12 ottobre. I gol di Robbie Ure (12') e Félix Correia (53') avevano portato il Sevilla in vantaggio, prima che il subentrato Isaac Romero segnasse al 90' una rete decisiva. Grazie alla capacità di Youssouf Fofana di distribuire il gioco e alla vivacità di Félix Correia sulle fasce, il Sevilla può rendersi pericoloso nelle transizioni e mettere alla prova la difesa del Real Madrid.

La sfida al Bernabéu

Dal punto di vista tattico, la sfida di domenica metterà di fronte la fluidità delle rotazioni offensive del Real Madrid e il gioco di ripartenza del Sevilla. Il Real Madrid cercherà di dettare i ritmi con Jude Bellingham, Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, sfruttando Kylian Mbappé e Vinícius Júnior sulle fasce. Il Sevilla, invece, si affiderà alla solidità centrale di Lucien Agoumé e Kike Salas per reggere la pressione e avviare rapide transizioni attraverso Youssouf Fofana. Con punti importanti in palio nella Liga, la partita di domenica sera promette calcio spagnolo di alto livello.

Notizie sulle squadre e rose

Jose Mourinho deve fare a meno di Raul Asencio per infortunio, mentre Vinicius Junior è squalificato e non prenderà parte alla partita. Ulteriori aggiornamenti sulla probabile formazione titolare arriveranno in prossimità del calcio d'inizio.

Al momento, Luis Garcia non segnala infortuni né squalifiche nel Sevilla. Ulteriori dettagli sulla rosa saranno confermati con l'avvicinarsi della partita.

Stato di forma

Il Real Madrid arriva a questa partita con tre vittorie nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, oltre a un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è il successo casalingo per 1-0 sul Villarreal nella Liga, ottenuto grazie a un gol di Yan Diomande e a una prova difensiva tenace dopo l'espulsione di Vinicius Junior. In questo periodo, il Real Madrid ha battuto anche l'Inter per 2-1 in Champions League e il Rayo Vallecano per 4-1 in campionato, anche se la sconfitta per 2-1 contro l'Atletico Madrid resta una macchia in una serie altrimenti positiva.

La solidità è alla base dei risultati recenti del Sevilla. La squadra di Luis Garcia ha ottenuto due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite di Liga, senza subire gol in entrambi i successi in campionato. L'unica sconfitta nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni è arrivata contro l'Aston Villa in amichevole. Questa continuità difensiva, unita alle vittorie su Deportivo de A Coruna e Valencia, indica una squadra difficile da superare.

I precedenti

I precedenti recenti tra le due squadre sono stati costantemente favorevoli al Real Madrid. L'ultimo incontro risale a maggio 2026, quando il Real Madrid ha vinto 1-0 in trasferta contro il Sevilla nella Liga. Prima di allora, aveva battuto il Sevilla per 2-0 al Bernabeu nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti nella competizione, il Real Madrid ha ottenuto quattro vittorie e il Sevilla una: un bilancio che conferma il predominio del Real Madrid in questa sfida nelle ultime stagioni.