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Real Madrid-Sevilla, la presentazione della sfida di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Real Madrid vs Siviglia
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Siviglia

Anteprima completa di Real Madrid-Siviglia in LaLiga. Analizziamo gli ultimi risultati in campionato e in Champions League, lo stato di forma delle squadre e i temi principali in vista della sfida della nona giornata, in programma domenica sera al Santiago Bernabéu di Madrid.

Real Madrid-Sevilla: i dettagli della partita

crest
LaLiga - Game Week 9
Estadio Bernabeu

Real Madrid e Sevilla FC scenderanno in campo il 18 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il Real Madrid ospita il Sevilla prima di una settimana europea importante

Il Real Madrid torna al Santiago Bernabéu per ospitare gli avversari andalusi del Sevilla FC nella nona giornata della stagione 2026/27 della Liga. Reduce dagli impegni infrasettimanali di Champions League, il Real Madrid punta a confermare il suo buon rendimento in campionato davanti al proprio pubblico. Per il Sevilla, la trasferta nella capitale spagnola dopo una partita da sei gol prima della sosta per le nazionali rappresenta un severo esame di tenuta difensiva contro uno dei migliori reparti offensivi d'Europa.

AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Il Real Madrid protagonista di una partita da sette gol a Roma

Il Real Madrid arriva alla partita di domenica con grande fiducia in attacco dopo il rocambolesco successo per 4-3 sull'AS Roma in Champions League, ottenuto mercoledì 14 ottobre allo Stadio Olimpico. Kylian Mbappé, Carlos Espí, Endrick e Antonio Rüdiger sono andati tutti a segno in una prestazione ad alta intensità. La vittoria è arrivata dopo il sofferto successo casalingo per 1-0 contro il Villarreal nell'ottava giornata e mantiene il Real Madrid in una buona posizione nella corsa al titolo, alla vigilia di una settimana di grande importanza.

Levante UD v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Il Sevilla e la partita da sei gol a Valencia

Il Sevilla si reca a Madrid incoraggiato dallo spirito combattivo mostrato nel rocambolesco 3-3 in trasferta contro il Levante del 12 ottobre. I gol di Robbie Ure (12') e Félix Correia (53') avevano portato il Sevilla in vantaggio, prima che il subentrato Isaac Romero segnasse al 90' una rete decisiva. Grazie alla capacità di Youssouf Fofana di distribuire il gioco e alla vivacità di Félix Correia sulle fasce, il Sevilla può rendersi pericoloso nelle transizioni e mettere alla prova la difesa del Real Madrid.

La sfida al Bernabéu

Dal punto di vista tattico, la sfida di domenica metterà di fronte la fluidità delle rotazioni offensive del Real Madrid e il gioco di ripartenza del Sevilla. Il Real Madrid cercherà di dettare i ritmi con Jude Bellingham, Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, sfruttando Kylian Mbappé e Vinícius Júnior sulle fasce. Il Sevilla, invece, si affiderà alla solidità centrale di Lucien Agoumé e Kike Salas per reggere la pressione e avviare rapide transizioni attraverso Youssouf Fofana. Con punti importanti in palio nella Liga, la partita di domenica sera promette calcio spagnolo di alto livello.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Real Madrid - Siviglia

Allenatore

  • J. Mourinho

Jose Mourinho deve fare a meno di Raul Asencio per infortunio, mentre Vinicius Junior è squalificato e non prenderà parte alla partita. Ulteriori aggiornamenti sulla probabile formazione titolare arriveranno in prossimità del calcio d'inizio.

Al momento, Luis Garcia non segnala infortuni né squalifiche nel Sevilla. Ulteriori dettagli sulla rosa saranno confermati con l'avvicinarsi della partita.

Stato di forma

RMA

RMA - Forma

RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
S2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
Gol segnato (subito)
13/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SEV

SEV - Forma

VAL
V1-0
COR
V0-1
BAR
S1-3
AVL
S1-3
LEV
D3-3
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Real Madrid arriva a questa partita con tre vittorie nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, oltre a un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è il successo casalingo per 1-0 sul Villarreal nella Liga, ottenuto grazie a un gol di Yan Diomande e a una prova difensiva tenace dopo l'espulsione di Vinicius Junior. In questo periodo, il Real Madrid ha battuto anche l'Inter per 2-1 in Champions League e il Rayo Vallecano per 4-1 in campionato, anche se la sconfitta per 2-1 contro l'Atletico Madrid resta una macchia in una serie altrimenti positiva.

La solidità è alla base dei risultati recenti del Sevilla. La squadra di Luis Garcia ha ottenuto due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite di Liga, senza subire gol in entrambi i successi in campionato. L'unica sconfitta nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni è arrivata contro l'Aston Villa in amichevole. Questa continuità difensiva, unita alle vittorie su Deportivo de A Coruna e Valencia, indica una squadra difficile da superare.

I precedenti

Testa a testa

Real MadridPareggioSiviglia
5
0
0
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Siviglia badge
Siviglia
SEV
0
FIN
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Siviglia badge
Siviglia
SEV
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Siviglia badge
Siviglia
SEV
0
FIN
10Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

I precedenti recenti tra le due squadre sono stati costantemente favorevoli al Real Madrid. L'ultimo incontro risale a maggio 2026, quando il Real Madrid ha vinto 1-0 in trasferta contro il Sevilla nella Liga. Prima di allora, aveva battuto il Sevilla per 2-0 al Bernabeu nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti nella competizione, il Real Madrid ha ottenuto quattro vittorie e il Sevilla una: un bilancio che conferma il predominio del Real Madrid in questa sfida nelle ultime stagioni.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
8800347+2724
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
V
V
V
V
S
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
V
D
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
V
S
V
V
S
5
SivigliaSivigliaSEV
84221312+114
D
S
V
V
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
V
V
S
V
D
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
S
D
S
S
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
S
D
S
D
V
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
S
V
V
S
S
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
S
S
V
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
S
V
S
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
S
S
V
S
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
S
D
S
S
S
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
D
S
S
D
V
18
ElcheElcheELC
81341117-66
D
V
S
D
S
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
D
S
V
S
S
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
D
S
S
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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