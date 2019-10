Real-Brugge, Dennis fa doppietta al Bernabéu ed esulta come Cristiano Ronaldo

Naufragio Real al Bernabéu: protagonista è stato Dennis, attaccante del Brugge che ha segnato una doppietta. Ed esultato come Cristiano Ronaldo.

Doppietta con presa in giro. L'eroe del primo tempo del Bernabeu è Emmanuel Dennis, attaccante nigeriano del Brugge, che ha messo sotto il Real Madrid segnando due reti e facendo 0-2 all'intervallo.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Il club belga ha sorpreso tutti non solo tenendo testa a Modric e compagni in campo, ma anche con il risultato a proprio favore. In copertina ci è finito il classe 1997 ex Zorya con due goal.

Dennis si è anche concesso il lusso non da tutti: quello di esultare come Cristiano Ronaldo dopo aver segnato. Una scena che il Bernabéu ha vissuto per anni, ma vedendola fare dal proprio giocatore più forte.

striker Dennis really hit the CR7 celebration at the Bernabeu 💥 pic.twitter.com/lRorxohrY3 — B/R Football (@brfootball) October 1, 2019

Questa volta a farlo invece è un avversario, uno che forse CR7 lo vede come un idolo. E lo ha fatto davanti a un pubblico che rimpiange il portoghesee, visto che dal suo addio le cosee sono precipitate...