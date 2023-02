Raphinha e l’infortunio dopo la sostituzione: fatale un calcio al frigorifero

L’attaccante del Barcellona avrebbe riportato un infortunio al ginocchio nel corso della partita di Europa League contro lo United.

Il Barcellona, nella sua ultima uscita, è incappato nella sua seconda sconfitta in campionato. Se la prima si era registrata a metà ottobre sul campo del Real Madrid, la seconda, quella patita contro l’Almeria, è stata ben più sorprendente.

I blaugrana sono stati battuti da una squadra che sta lottando per non retrocedere e forse anche perché non si sono potuti presentare al meglio all’appuntamento. Xavi infatti deve fare i conti in questo periodo con alcuni infortuni importanti, su tutti quelli di Pedri, Ansu Fati e Dembelé.

Per la sfida di Almeria non ha in realtà potuto contare nemmeno su un Raphinha nelle migliori condizioni possibili ed il perché è stato svelato da ‘Mundo Deportivo’.

In occasione della sfida d’andata dei playoff di Europa League che ha visto il Barça affrontare il Manchester United, l’esterno offensivo brasiliano, dopo aver segnato i goal del 2-2 al 76’ (aveva anche sfornato l’assist per il momentaneo 1-0) è stato sostituito all’83’.

Una sostituzione che non ha preso benissimo, tanto che nel tornare in panchina, ha sferrato dei calci al mini frigo nel quale vengono conservate le bevande per la squadra.

Proprio in questa occasione, Raphinha si sarebbe procurato un problema ad un ginocchio che l’avrebbe costretto a saltare la sfida contro il Cadice, a non esprimersi al meglio nella gara di ritorno (persa) contro lo United e a doversi accomodare in panchina contro l’Almeria.