Rampulla contro Felipe Melo: "Dal '92 al 2002 sarebbe stato messo in uno sgabuzzino"

Anni e anni alla . Sempre nell'ombra. Sempre da dodicesimo, prima di Peruzzi, poi di Van der Sar e infine di Buffon. Un personaggio ancora oggi apprezzatissimo nel mondo bianconero, Michelangelo Rampulla, proprio per la sua capacità di remare dalla parte giusta, con una serietà d'altri tempi, nonostante il pochissimo spazio a disposizione.

L'ospite speciale odierno di 'Casa Juventibus' è proprio lui, il cinquantasettenne ex portiere di e, appunto, . Tanti gli argomenti trattati durante la chiacchierata. Del passato, ma soprattutto del presente. Leggi: Giorgio Chiellini e la sua chiacchieratissima autobiografia.

Mario Balotelli e Felipe Melo: ecco i due principali personaggi messi nel mirino da Chiellini. Due che Rampulla conosce piuttosto bene. Soprattutto il brasiliano.

"Balotelli lo conoscevo da avversario, già nella Primavera dell' era un po' antipatico in campo. Melo l'ho conosciuto nel 2009/10, quand'ero allenatore dei portieri della Juventus con Ciro Ferrara allenatore, e non è che si comportasse molto bene. Ma non si comportavano bene nemmeno i suoi compagni, perché gli lasciavano fare quello che voleva ".

"Dal 1992 al 2002, quando io giocavo nella Juventus, uno come Melo l'annata non l'avrebbe finita. Sarebbe stato messo in uno sgabuzzino e tirato fuori alla fine della stagione. Chiellini ha detto la verità: Melo è uno st... (non completa la parola, ndr) e si è comportato da st... (idem). Chi non mosse un dito in quell'annata? I senatori e gli ex compagni di squadra di Ferrara. I nostri miti? Sì, i nostri miti".