Rabiot difende la Juventus: "Non è una catastrofe, siamo primi"

Adrien Rabiot ammette le difficoltà della Juventus ma sottolinea il vantaggio sulle inseguitrici: "Non c'è nulla di catastrofico".

Due punti nelle ultime tre partite hanno fatto scattare qualche campanello d'allarme in casa , sempre prima ma con un margine di 6 punti sull' seconda.

Un margine che secondo Adrien Rabiot, intervistato da 'Sky Sport', è ancora abbastanza rassicurante.

"La nostra classifica è buona, siamo primi. Abbiamo un certo vantaggio sui secondi anche se avevamo maggiore vantaggio prima dell'ultima partita, è comunque una classifica positiva. Avremmo potuto gestire meglio certi momenti, è vero, ma non c'è nulla di catastrofico".

Rabiot non si spiega in particolare quanto accaduto contro il quando la Juventus, avanti di due goal e in totale controllo, ha finito per perdere 4-2.

"Penso che nella partita di San Siro sia accaduto qualcosa di atipico, difficile da spiegare e che non è razionale. Per il resto è vero che dobbiamo gestire meglio le partite e può essere che sia dovuto al momento in cui siamo un pò in difficoltà".

Il centrocampista francese insomma non si nasconde, ma allo stesso tempo difende il cammino della Juventus.