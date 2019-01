Quanto guadagna Messi? Qual è il patrimonio della stella del Barcellona?

Messi ha firmato col Barcellona un nuovo contratto, che lo porta a guadagnare più di tutti.

Lionel Messi ha finalmente firmato il rinnovo contrattuale con il Barcellona fino al 2021. Così facendo l'argentino ha superato l'eterno rivale Cristiano Ronaldo riguardo allo stipendio mensile: il fuoriclasse sudamericano infatti è nuovamente il giocatore più pagato d'Europa. E del mondo.

Qual è lo stipendio di Messi?

Non c'è una cifra ufficiale, ma dopo il rinnovo fino al 2021 Messi dovrebbe essere diventato il giocatore più pagato al mondo e della storia: 43 milioni di euro all'anno, che vanno così a superare anche i 38 di Neymar.

Parlando in termini settimanali Messi dovrebbe guadagnare la spaventosa cifra di 895.000 euro, ovvero circa 30.000 al giorno.

Quanto guadagna Messi dalle sponsorizzazioni?

Come nel caso di Cristiano Ronaldo, anche per Messi le sponsorizzazioni sono tantissime: la principale è l'Adidas, in contrapposizione alla Nike del lusitano.

Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto a vita con la Nike, alla pari di Lebron James: Messi ha fatto lo stesso con Adidas. Gli esatti termini del contratto non sono però stati svelati, ma l'argentino dovrebbe ricevere una percentuale per sempre.

Messi ha inoltre legato il proprio volto a campagne di successo come Pepsi, Gillette e Turkish Airlines. Forbes calcola sui 30 milioni i guadagni di Messi per queste sponsorizzazioni.

In cosa ha investito Messi?

Che tipo di beneficenza fa?

Messi, come nel caso dei suoi business, si affida ad agenzie di cui si fida: La sua organizzazione, la Messi Foundation, ha recentemente annunciato che sostiene la campagna per sradicare l'epatite C.

Le iniziative di Messi sono generalmente collegate ai bambini in difficoltà e alla loro salute: è stato nominato ambasciatore dell'Unicef nel 2010, con il quale lavora sin dal 2004.

Quanti followers social ha Messi?

Messi è estremamente popolare su Facebook e Instagram, ma non su Twitter: qui cinguetta solo il Team Messi, account creato dallo sponsor Adidas.

L'argentino, in termini di followers social, si piazza dietro Cristiano Ronaldo. Messi è il secondo atleta più popolare su Facebook con 89 milioni di like e quarto su Instagram con 83 milioni dopo Cristiano Ronaldo, Dwayne Johnson The Rock (comunque oramai più attore che wrestler) e Neymar.

Qual è il patrimonio netto di Messi?

Il patrimonio di Messi è stimato attorno ai 230 e 260 milioni di euro, leggermente sotto Cristiano Ronaldo. La questione è comunque complessa, considerando che i vecchi business del 30enne argentino non sono considerati.

Forbes ha piazzato Messi secondo nella lista degli atleti che hanno guadagnato di più nel 2016, con 80 milioni di euro. Circa 7 meno di Cristiano Ronaldo, ma ben 40 sopra, il terzo calciatore della graduatoria.