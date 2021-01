Quando torna Dybala dall'infortunio al legamento collaterale?

L'argentino si è infortunato nel match casalingo contro il Sassuolo: dovrà saltare le sfide contro Inter e Napoli. Rientro possibile entro fine mese.

- è stata una partita agrodolce per la squadra di Andrea Pirlo, che ha conquistato tre punti fondamentali per il proprio cammino, ma che allo stesso tempo ha perso Paulo Dybala per infortunio.

Il numero 10 bianconero si è fatto male sostanzialmente da solo e a pochi minuti dal termine del primo tempo ha chiesto il cambio. Il giorno dopo si è presentato al J Medical zoppicando e con un tutore alla gamba.

L'INFORTUNIO DI DYBALA

La Juventus in un comunicato ufficiale ha fatto sapere che Dybala si è infortunato al legamento collaterale del ginocchio. La lesione, comunque, si è rivelata essere di basso grado.

"Lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro"

QUANDO TORNA DYBALA DALL'INFORTUNIO?

I tempi di recupero comunicati dalla Juventus dovrebbero essere di 15-20 giorni. Facile dunque ipotizzare che Dybala possa tornare in campo entro fine gennaio, anche se certamente il suo rientro non verrà affrettato per evitare ricadute. Salvo complicazioni, comunque, il numero 10 bianconero dovrebbe tornare al massimo entro inizio febbraio.

QUALI PARTITE SALTA DYBALA

Paulo Dybala dovrà certamente saltare Juventus- di Coppa del 13, più -Juventus di campionato del 17 e la contro il del 20 gennaio. Sembra ambizioso anche il recupero per Juventus- del 24. Più facile che invece possa esserci per -Juventus, prima partita del girone di ritorno, in programma il 30 gennaio. La seconda data utile sembra invece il 6 febbraio per Juventus- .