Quando torna Caldara dall'infortunio? I tempi di recupero

Mattia Caldara è alle prese con il recupero dopo l'infortunio al legamento crociato che gli è occorso a marzo. Il suo rientro si avvicina.

Era uno dei fiori all'occhiello della campagna acquisti del nell'estate 2018, ma Mattia Caldara con i rossoneri per ora ha totalizzato soltanto due presenze, una in e una in Coppa . Un doppio infortunio, prima al tendine d'Achille e poi al crociato, lo hanno frenato. Il suo rientro è ancora lontano. Ecco tutti i dettagli sul suo rientro.

INFORTUNIO CALDARA

Mattia Caldara è stato sottoposto in artroscopia alla ricostruzione con tendine rotuleo del legamento crociato anteriore all'inizio dello scorso mese di maggio, dopo aver subito un colpo in allenamento. Si tratttava del secondo infortunio stagionale dopo i problemi al tendine d'Achille accusati tra autunno e inverno.

QUANDO TORNA CALDARA?

QUALI GARE SALTA CALDARA?

TEMPI DI RECUPERO CALDARA

Il probabile rientro diè stimabile tra ottobre e novembre, anche se con ogni probabilità il Milan non affretterà i tempi con un giocatore che non ha continuità in campo dalla primavera del 2018. La presenza di Duarte e Musacchio, oltre a quella di capitan Romagnoli, permette a Giampaolo di avere due alternative al centrale italiano classe 1994, in attesa del suo rientro.Caldara salterà con ogni probabilità le partite contro , , , e , per un totale di 5 impegni per cui non sarà quasi certamente a disposizione. Si può ipotizzare che possa rientrare per la partita il , altrimenti in una delle sfide successive, contro , , o .I tempi di recupero di Caldara dall'infortunio sono di circa 6 mesi: il giocatore ha già iniziato a lavorare parzialmente con il gruppo a Milanello, ma la strada sembra essere ancora lunga. Il suo infortunio richiede circa 5-6 mesi di stop, quindi con ogni probabilità ne avrà ancora per un mese e mezzo.