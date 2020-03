Quando si recupera Juventus-Inter? Le date possibili

Dopo il rinvio di ieri, Juventus-Inter è ancora in cerca di una 'collocazione' certa: ecco le possibili date per recuperare il derby d'Italia.

Quando si giocherà - ? È questa la domanda che tutti gli appassionati di calcio italiano si stanno ponendo in queste ore. Doveva essere giocata domenica 1 marzo alle 20.45, come da programma, a porte chiuse. Poi la decisione di rinviarla, per giocarla a porte aperte. E ora si va alla ricerca di una data.

Dopo le grandi contestazioni, con proteste dei tifosi e diverse frecciate anche tra i dirigenti, ora la Lega e i club sono al lavoro per trovare una data per recuperare il derby d' . E c'è un'opzione che si sta facendo largo, senza far aspettare mesi come si pensava all'inizio.

QUANDO SI RECUPERA JUVENTUS-INTER? LE DATE POSSIBILI

Al momento la data più accreditata per il recupero di Juventus-Inter sembra essere quella di lunedì 9 marzo. Ovvero: il primo giorno utile dopo la scadenza del decreto per giocare a porte aperte. La Juventus ha la settimana libera da impegni europei, mentre i nerazzurri giocano di giovedì contro il .

Altre squadre

Se la data non dovesse essere confermata - a causa, per esempio, di un altro decreto qualora lo stato d'emergenza dovesse prolungarsi - la caccia alla prima data utile si farebbe più difficile. Sicuramente ii tempi si prolungherebbero fino ad aprile, dopo la pausa nazionali di marzo.

A quel punto andrà valutato il percorso europeo delle due squadre: se dovessero uscire entrambe agli ottavi, la settimana di mercoledì 9 aprile sarebbe la prima data utile. Se dovessero essere eliminate prima dei quarti, quella del 30 aprile.

Se invece entrambe dovessero arrivare fino a giocarsi le rispettive finali ( in Champions, Inter in ), considerato anche lo slittamento di tutto il campionato di una giornata e l'inserimento dell'infrasettimanale il 13 maggio, la data sarebbe quella del 20 maggio. Data, comunque, da valutare in base alla finale di , programmata proprio in quel giorrno.