Quando si gioca Roma-Lazio? Il calendario del Derby nel 2022/2023

Tutto quello che c'è da sapere sulle sfide tra Lazio e Roma nella stagione 22/23: date e giornate di Serie A in cui si giocherà il Derby della Capitale.

Se ne parla ogni giorno, mesi prima, mesi dopo. Il Derby di Roma è sicuramente è un match eterno, come la città che lo ospita. Lazio contro Roma, Roma contro Lazio per decidere i padroni della Capitale, almeno fino al prossimo incontro di Serie A o qualsiasi altra competizione con entrambe protagoniste.

Nel 2022/2023 altre due cittadine romane, in attesa di capire se Roma e Lazio si sfideranno anche in Coppa Italia e perchè no, anche in Europa League, vista la presenza di entrambe nella seconda competizione UEFA.

QUANDO SI GIOCA IL DERBY DI ROMA NEL 2022/2023

Il sorteggio di calendario di Serie A previsto venerdì 24 giugno 2022 ufficializzerà Roma-Lazio e Lazio-Roma della stagione 22/23. Grande attesa per conoscere anche le atlre sfide più attese, il Derby d'Italia che vedrà di fronte Juventus e Inter e naturalmente la stracittadina milanese tra Inter e Milan.

CHI HA VINTO L'ULTIMO ROMA-LAZIO?

La Roma. I giallorossi hanno avuto la meglio nettamente nell'ultimo incontro di campionato, 3-0 secco a marzo 2022. L'andata aveva invece sorriso agli uomini di Sarri, vincitori dell'incontro per 3-2. Parità assoluta negli ultimi sei incontri, con due pareggi e due vittorie per parte.

CHI HA VINTO PIÙ DERBY DELLA CAPITALE?

67 successi per la Roma, che guida le vittorie nei 167 Derby contro la Lazio. I biancocelesti hannoa vuto la meglio in 48 occasioni, mentre i pareggi sono stati 65. In termini realizzativi 178 reti per l'Aquila, 225 per i giallorossi: 403 il totale delle reti realizzate in gara ufficiale.

I migliori marcatori nella storia del Derby tra Lazio e Roma? Entrambi giallorossi: Dino da Costa, idolo della Lupa degli anni '50, e Francesco Totti. Entrambi hanno chiuso la propria carriera con undici goal segnati nella stracittadina della Capitale.