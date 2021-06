Quando potrà tornare il pubblico allo stadio in Serie A?

Al termine di un incontro con il ministro alla Salute Speranza è stata fissata una data per la riapertura degli stadi in Serie A.

Dopo otto mesi dall'ultima volta, passando per diversi esperiementi, un nuovo spiraglio di luce per rivedere il pubblico allo stadio in Serie A: nella giornata di oggi al termine di un incontro con il ministro alla Salute, Roberto Speranza, è stata fissata una data per la riapertura degli impianti calcistici ai tifosi.

La certezza, comunque, è che il massimo campionato italiano ripartirà con gli appassionati sulle tribune: ottimo segnale e luce in fondo al tunnel, in linea con le immagini viste a EURO 2020.

QUANDO SONO STATI CHIUSI GLI STADI IN ITALIA

La storia della chiusura degli stadi, riaperta a più riprese e con diversi capitoli, risale alla settimana successiva al weekend dell'1 marzo 2020, ultima occasione senza restrizioni: dal 4 marzo il Governo ha deciso poi di chiudere gli impianti calcistici italiani per far fronte all'emergenza Covid, appena esplosa.

Impressa nella memoria di ciascun calciofilo rimarrà l'immagine di Francesco Caputo che, in un Mapei Stadium vuoto, in occasione dell'ultima gara prima del lockdown e dello stop dei campionati, il 9 marzo ha deciso di esporre un foglio con scritto "andrà tutto bene. Restate a casa".

Una riapertura parziale si è avuta, poi, il 19 settembre, quando al termine dell'incontro con le Regioni convocato dal ministro Boccia si è deciso, per il mese di ottobre, di consentire l'ingresso, in proporzione rispetto alla capienza totale, di un massimo 1000 spettatori negli stadi, rispettando le norme anti-Covid. Dal Realtà durata meno di un mese: il 25 ottobre, infatti, il nuovo DPCM e il conseguente stop.

LA FINALE DI COPPA ITALIA APERTA AL PUBBLICO

Un piccolo, ma importante passo verso la riapertura è stato fatto il 29 aprile scorso, quando, attraverso una nota del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, viene annunciata la riapertura del Mapei Stadium di Reggio Emilia, teatro della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, in programma il 19 maggio successivo, per il 20% della capienza totale.

QUANDO RIAPRONO GLI STADI DI SERIE A?

A quasi otto mesi dalla decisione di riaprire gli impianti del massimo campionato italiano, nella giornata di oggi il sottosegretario Costa, al termine di un incontro con il ministro Speranza, ha comunicato che la prossima Serie A inizierà con i tifosi sugli spalti: