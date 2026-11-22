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Certo, i tabù sono fatti per essere spezzati. Ma nel caso di Atalanta-Inter lo si dice e lo si scrive ogni anno, e puntualmente non accade mai. Non è successo nemmeno nell'anno in cui la Dea ha sognato lo Scudetto col tridente De Ketelaere-Retegui-Lookman, per dire.

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Atalanta e Inter si sfideranno anche questa sera, nel posticipo delle 20.45. E la missione dei nerazzurri bergamaschi sarà sempre la stessa: rompere una maledizione che dura ormai da quasi un decennio, provare a costruire un colpo che avrebbe una rilevanza ancora superiore ai semplici tre punti in palio.

DA QUANDO L'ATALANTA NON BATTE L'INTER

L'ultima volta in cui l'Atalanta è riuscita ad avere la meglio sull'Inter risale a otto anni fa praticamente esatti. Si giocava all'allora Atleti Azzurri d'Italia, che ancora non era diventato Gewiss Stadium né New Balance Arena.

Era l'11 novembre 2018, una domenica pomeriggio. Sulla panchina dell'Atalanta sedeva già Gian Piero Gasperini, che quell'anno avrebbe portato la squadra a uno storico terzo posto in Serie A dopo l'altrettanto storico di un biennio prima, e su quella dell'Inter sedeva Luciano Spalletti, quarto alla fine di quel campionato.

Fu un massacro da parte dell'Atalanta sull'Inter. Hateboer portò in vantaggio l'Atalanta dopo pochi minuti nel corso del primo tempo, Icardi pareggiò su calcio di rigore all'inizio della ripresa, poi la Dea riuscì a dilagare impietosamente: 2-1 di Mancini (Gianluca, quello della Roma), 3-1 di Djimsiti verso il 90', 4-1 definitivo del Papu Gomez nel recupero.

SOLO INTER

Da quel momento in poi, l'Inter appena si è ritrovata di fronte l'Atalanta non ha più sbagliato un colpo. Nei successivi 17 scontri diretti tra i due club nerazzurri, quelli di Milano non hanno perso neppure una volta: roba da non credere.

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Si è cominciato con un paio di pareggi, ed in effetti fino al 2021/22 la situazione è stata piuttosto equilibrata. Poi l'Inter ha esondato. E addirittura per 9 volte di fila, dal 13 novembre 2022 al 28 dicembre 2025, è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio senza lasciare neppure le briciole agli avversari.

Il bilancio complessivo parla di 11 vittorie dell'Inter, 6 pareggi e nessuna dell'Atalanta da quel famoso 11 novembre 2018 a oggi. L'ultima sfida, però, è finita proprio in parità: 1-1 a metà marzo, con la Dea capace di strappare un punto polemico a San Siro grazie a Krstovic.

Getty Images

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GLI AFFANNI DI SARRI

L'Atalanta avrà la forza di invertire la rotta questa sera? Nel calcio tutto è possibile, naturalmente. Ma è altrettanto palese come i pronostici del posticipo bergamasco vadano tutti in una direzione: quella contraria, quella dell'Inter.

Non solo per quel che è accaduto negli ultimi 8 anni, non solo per quella maledizione tutt'oggi in corso: anche e soprattutto per le difficoltà di un'Atalanta che, sotto la guida di Maurizio Sarri, sta faticando a portare a termine la delicatissima transizione dagli anni gasperiniani. Per una questione tattica, ma non solo.

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Poi, va detto anche che per una volta l'Inter si ritroverà di fronte un avversario cambiato. L'Atalanta sempre battuta nelle scorse stagioni non c'è più: ora ne esiste un'altra, impoverita ma schierata e gestita in modo diverso, e dunque da studiare a fondo. Un'insidia per Chivu può essere proprio questa.