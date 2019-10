Qualificazioni Euro 2020, i risultati - Finlandia facile sull'Armenia

Nel match delle 18 successo in scioltezza della Finlandia contro l'Armenia, in serata - oltre all'Italia - luci puntate su Bosnia, Svizzera e Spagna.

Il programma delle qualificazioni ad , vede il proprio epilogo con le partite del martedì. In campo le Nazionali dei Gruppi D, F, G e J, quest'ultimo quello dell' già col 'pass' per la fase finale in tasca.

Nella gara delle 18, che ha aperto il quadro delle sfide, vittoria agevole della Finlandia contro l'Armenia: un 3-0 secco, firmato da Jensen e dal solito Pukki autore di una doppietta, che consente agli scandinavi di consolidare il secondo posto nel Gruppo J (quello dell'Italia). Alle 20:45, riflettori puntati su , e .

GRUPPO D

GIBILTERRA-GEORGIA ore 20:45

SVIZZERA-IRLANDA ore 20:45

GRUPPO F

FAR OER-MALTA ore 20:45

SVEZIA-SPAGNA ore 20:45

GRUPPO G

ISRAELE-LETTONIA ore 20:45

GRUPPO J

FINLANDIA-ARMENIA 3-0 [31' Jensen, 61' e 88' Pukki]

GRECIA-BOSNIA ore 20:45

LIECHTENSTEIN-ITALIA ore 20:45