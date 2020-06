PSG, tre giocatori e un membro dello staff positivi al Coronavirus

Il PSG ha ripreso gli allenamenti: i test hanno rivelato che in quattro, tre giocatori e un membro dello staff, hanno avuto il Covid-19.

Il ha ripreso gli allenamenti al centro tecnico: obiettivo la di agosto, data l'interruzione della - con tanto di campionato già vinto.

Il club ha comunicato anche gli esiti dei test sierologici effettuati: tre giocatori e un membro dello staff tecnico del PSG sono risultati positivi al Coronavirus. I nomi non sono stati resi noti.

“I test sierologici effettuati ieri, prima della ripresa delle attività, hanno mostrato 4 precedenti casi di contagio da Covid-19 (tre giocatori e un membro dello staff). Non risultano più contagiosi e riprenderanno il loro programma di allenamento”.

Les tests de dépistage PCR et sérologiques menés hier auprès des joueurs et du staff ont montré 4 cas antérieurs de contaminations au Sars-Cov2 (3 joueurs et 1 membre du staff). — (@PSG_inside) June 23, 2020

Come spiegato dal PSG, i contagi sono antecedenti e il test sierologico ha rilevato la presenza di anticorpi. I giocatori non risultando più contagiosi possono dunque riprendere gli allenamenti, che si svolgeranno comunque a piccoli gruppi, come da protocollo.