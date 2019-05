PSG, altri guai: stangato Mbappé, aperto un procedimento contro Neymar

Kylian Mbappé è stato squalificato per tre turni a seguito dell’espulsione rimediata in Coppa di Francia. Aperto un procedimento contro Neymar.

Tutto si può dire tranne che in casa stia regnando l’armonia in queste settimane. Nonostante il campionato sia già stato vinto con ampio anticipo, la compagine parigina e alcuni suoi giocatori in particolare, sono recentemente finiti nel mirino della critica a causa di alcuni risultati estremamente deludenti che si vanno a sommare ad alcuni comportamenti che con lo sport poco hanno a che fare.

In particolare, il PSG pagherà carissimo quanto accaduto nella finale di Coppa di . La compagine allenata da Tuchel è stata sconfitta ai rigori dal lo scorso 27 aprile ma, a far scalpore, più che il ko patito nonostante il doppio vantaggio iniziale, sono stati gli atteggiamenti di Kylian Mbappé e Neymar.

Il primo è stato espulso al 118’ a seguito di un fallo terrificante ai danni di Damien Da Silva, il secondo invece ha reagito alle provocazioni di un tifoso colpendolo pochi istanti prima della cerimonia di premiazione.

La Commissione Disciplinare della FFF, la Fédération Française de Football, si è riunita nella giornata di giovedì ed ha deciso di punire duramente l’asso transalpino (che avendo già scontato un turno di squalifica tornerà in campo solo il 18 maggio per la penultima di contro il ) e di aprire un procedimento con il campione brasiliano (che rischia fino a otto turni di stop).

A confermarlo è stata la stessa FFF attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.