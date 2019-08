PSG-Rennes 2-1: Di Maria firma la rimonta, Supercoppa al Paris

Dopo essere stato sotto per quasi un'ora, il PSG rimonta il Rennes con le reti di Mbappé e Di Maria vincendo la settima Supercoppa di fila.

Il soffre più del previsto contro il ma apre la sua stagione come di consueto vincendo la Supercoppa di a Shenzen, in .

Lo scorso maggio il Rennes aveva battuto a sorpresa proprio il PSG in finale di Coupe de France ai calci di rigore, facendo arrabbiare non poco i tifosi e il presidente Al-Khelaifi.

E anche stavolta le cose sembravano andare per il meglio ai bretoni, che dopo 12 minuti hanno sbloccato la partita con Hunou su cross tagliato di Bourigeaud.

Con Neymar in tribuna e con la testa già in , il PSG riesce a concretizzare la grande mole di gioco soltanto nella ripresa, quando Mbappé pareggia su servizio del nuovo acquisto Sarabia.

Cavani non riesce mai a pungere, allora ci pensa Di Maria dalla panchina a completare la rimonta con uno splendido calcio di punizione a un quarto d'ora dalla fine.

Il Rennes è ormai sulle gambe e non riesce a reagire: stavolta il miracolo non arriva ed è il PSG a festeggiare la vittoria in Supercoppa per il settimo anno consecutivo.