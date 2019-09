PSG, Neymar a sorpresa: paga i suoi amici 11 mila euro al mese

La bella vita dei 'Toiss', pagati per essere amici di Neymar: condividono con la stella del PSG la villa di Parigi e sono sempre al suo fianco.

Una vita da star e un conto in banca da far invidia: non sono calciatori, ma i 'Toiss' guadagnano ben 11 mila euro al mese per il solo merito di essere amici di Neymar. La stella del ha deciso infatti di offrire un vero e proprio stipendio ai cinque ragazzi, chiamati a stare sempre accanto al brasiliano.

Segui la Ligue 1 in diretta streaming su DAZN

Secondo quanto riferito dal 'Mundo Deportivo', Neymar ha scelto cinque amici più stretti con cui condivide la propria villa di Parigi e che lo accompagnano a tutte le feste e a tutti gli eventi in Europa e negli .

Gilmar Cebola Araujo è il fotografo e consulente marketing, mentre Alvaro Costa si occupa dell'ambientamento del giocatore. Guilherme Piatta ha invece l'incarico di organizzare le feste e accompagnarlo in discoteca, mentre gli ultimi due sono Jo Amancio e Gustavo Almeida, che lavora nell'impresa di famiglia NRCSports.

La bella vita dei 'Toiss', premiati con uno stipendio da 11 mila euro al mese con la sola fortuna di essere amici di Neymar.