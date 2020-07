PSG-Lione, infortunio nel riscaldamento per Tatarusanu: Lopes in porta

Ciprian Tatarusanu salta la finale di Coppa di Lega a causa di un problema alla schiena, al suo posto tra i pali va il titolare Lopes.

Imprevisto per il a pochi minuti dalla finale di Coppa di Lega contro il . Rudi Garcia infatti durante le fasi di riscaldamento ha perso Ciprian Tatarusanu.

L'ex portiere della , vice di Lopes in ma titolare in Coppa, ha accusato un problema alla schiena che lo terrà fuori. Al suo posto tra i pali andrà quindi proprio Lopes.

Ciprian Tatarusanu est touché au dos et ne pouvait pas être à 100% ce soir. #PSGOL — Olympique Lyonnais (@OL) July 31, 2020

Resta da capire se Tatarusanu sarà a disposizione per il ritorno degli ottavi di contro la , in programma tra una settimana.

In ogni caso l'ex viola allo 'Stadium' dovrebbe accomodarsi in panchina. Il titolare, come detto, è infatti Lopes che ha difeso i pali del Lione già all'andata e con ottimi risultati.